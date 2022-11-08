法國29歲女網選手賈西雅（Caroline Garcia）在2022年WTA年終總決賽一路過關斬將，最終的決賽她以7比6（4）、6比4擊退白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），成為繼2005年茉瑞絲摩（Amelie Mauresmo）之後，第2位在WTA年終賽封后的法國球員。

賈西雅也是這項年終封關戰自2014年當時33歲的小威廉絲（Serena Williams）之後，單打參賽球員年紀最長的，而她在草地賽事巴特洪堡公開賽、紅土賽事波蘭公開賽及硬地賽事年終賽都有冠軍入袋，是今年賽季唯一一個在所有場地都奪冠的女單球員。

這場比賽賈西雅發出了11記愛司球，賽後她對現場球迷說：「好多愛司球喔！有時候一些分數沒有太多來回就結束了，但這是我們的比賽風格，希望你們很享受這場比賽。」

首盤搶七其實莎芭蓮卡先取得2比0領先，隨後賈西雅連搶6分要回氣勢並拿下，第二盤一開始莎芭蓮卡首個發球局又被破發，莎芭蓮卡表示，自己在搶七局跟第二盤第1局狀態有點掉下來，給了對手機會，是比賽勝負關鍵。