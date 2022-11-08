台南市一家全台連鎖百貨龍頭周年慶10日開跑，為期25天活動預估吸引200萬人次，目標營業額高達43億元，日前的4天貴賓預購期間營業額即破10億元，業者稱今年業績已擺脫新冠肺炎疫情陰影，年營業額樂觀較往年成長。

台南市中西區一家百貨龍頭周年慶壓軸開跑，因為品牌齊全，歷年營業額幾乎在南台灣各百貨稱冠，今年25天檔期預估營業額可達43億元以上，3日到6日率先開始的貴賓預購日，累積破10億元，其中以化妝品與名品最受歡迎，居家生活用品也是熱門類別。

新光三越西門店經理李昱叡表示，今年周年慶活動最大不同，就是將以往滿千送百的禮券，改以點數方式計算，全館購買5000元算5000點，每10點換算1元，與過去買5000元送500禮券的型態相差無幾，不同的是用點數購買商品時，各家業者另有點數優惠計算，將擴大點數加值效應。

該家百貨龍頭去年總營業額151億元，今年1月至10月業績已較去年成長1成，業者認為買氣已擺脫疫情影響，預估25天的活動期間，可吸引中南部各縣市民眾超過200萬人次入館。

今年周年慶遇上選舉年，為了降低假日周邊交通負荷，業者單日指派30人在各路口擔任交管志工，配合與轄區警方聯繫，降低逛百貨車潮對交通影響。