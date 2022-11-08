統一集團旗下主要負責馬口鐵及飲料包裝的統一實（9907）8日公布第三季財報，累積前三季營收344.01億元，年增13.1％；稅後純益22.56億元，較去年同期大幅成長66.7％，換算每股純益1.43元，賺三季已經超越去年全年獲利，距離歷史新高只差一步之遙，全年每股獲利有望輕鬆挑戰2010年寫下的1.44元。

其中統一實第三季營收118.5億元，較去年同期略增1.4％，比第二季微減2.2％；稅後純益7.61億元，季減12.9％，年增8.7％，為單季獲利歷史第三高佳績，換算單季每股純益0.48元。

統一實為國內最大的馬口鐵廠，主要應用在食品、飲料等，第三季有中元普渡，是國內食品業最重要的年度檔期，統一實營運跟著水漲船高。

其次，統一實近年積極布局PET包裝事業，夏天是飲料業的銷售旺季，對統一實營運帶來助力；另外統一實PET事業包括無錫廠和成都廠的無菌線，今年都有新產能、新客戶陸續加入，同樣為公司營運挹注貢獻。