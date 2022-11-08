中市警方在2009年及2010年間尋獲3輛報竊車，並各在車內各採到檳榔渣、衛生紙及菸蒂等跡證，送鑑驗後3件DNA型別均與涉毒案的林男相符，林否認偷車，辯稱曾搭過好同事「財港」的車，但無法交代姓名資料，法官認定是虛構杜撰的「幽靈抗辯」，一審依竊盜罪3罪判1年，可易科罰金，二審駁回，不得上訴。

判決書指出，林男在2009年10月6日在中市偷走陳姓車主的自小客車，代步使用後丟棄在大里區，警方在同年月12日下午尋獲，在車內採集到菸蒂跡證。

5天後，林男在2009年10月17日晚間在中市東區的三賢路及旱溪街交岔路口，偷走陳姓車主的自小客車，代步使用後即棄置，警方在同年月21日上午在棄置地點發現該報竊車，並在車內找到遺留有檳榔渣。

林男在2009年12月8日在中市北區公園路附近停車場偷走李男的自小客車，代步使用後棄置在北區華美街與太原路交岔路口，警方在2010年2月間尋獲，並在車內發現有衛生紙跡證。

警方將尋獲贓車內遺留的生物跡證送驗建檔，後因林男另涉毒品案件，警方採集唾液檢體送驗，竟篩檢出該3輛車內的檳榔渣、衛生紙及菸蒂等DNA型別均與林男相符。

林男否認偷車，辯稱他乘坐過3輛車，都是綽號「財港」所偷竊，他一直以為好同事「財港」只開1輛白色車，到警局作筆錄才知道原來他有3輛白車，檳榔渣等應是搭車或幫忙幫工具、水泥等所遺留。他辯稱，不會開車、沒有都過車，但對「財港」真實姓名及資料，卻交代不清。

法官以3輛車遭竊期間各為4日、6日及4個月，林男為何剛好3輛車都搭到，而且車內只採集到他的相關生物跡證，至於未考領駕照，與是否會開車，與會不會開車及偷車，並沒有絕對關聯性。

法官認定，「財港」應屬虛構杜撰之人，檢警及法官無法查證，藉以掩飾犯行脫罪，認定是「幽靈抗辯」，不可採信。