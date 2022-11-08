選戰倒數18天，立委李昆澤繼上月底後，今天又陪同左楠新人黃偵琳掃街。（柯宗緯翻攝）

高市左楠市議員選戰激烈，民進黨新人登記第17號候選人黃偵琳，連日來找來立委蘇巧慧、劉世芳輔選，今（8）綠委李昆澤二度陪同黃偵琳掃菜市場，李再次向選民請託，呼籲大家搶救左楠最關鍵也是最危險的1席就是黃偵琳。

選戰倒數18天，李昆澤繼上月底後，今天又陪同黃偵琳掃街，兩人前進左營的哈囉市場，逐攤向攤商與採買的市民朋友拜票。李昆澤說，黃偵琳是在地左營的女兒，也在立委劉世芳服務處擔任執行長多年，上次跟她掃菜市場就可以看出她勤走基層，在地大大小小的事情都很清楚，加上市府與立委服務處的歷練，當選之後可以立刻上手，是最強的即戰力，讓左楠有更大的進步。

黃偵琳指出，邀請李昆澤委員前來哈囉市場，有另一個用意，因為哈囉市場靠近高鐵與台鐵新左營站，而他長期在立法院交通委員會，協助推動高雄的交通建設，如鐵路地下化、鐵道綠園道、捷運與輕軌等。

黃偵琳進一步說，目前左楠區正在推動新台17線南段路線、台積電進駐的聯外道路、從高鐵站出發經右昌與高雄大學的捷運紫線規劃案，都需要李昆澤與劉世芳兩位立委在中央爭取經費，更希望自己順利當選，能夠在議會一起推動左楠的交通建設。

「昆澤委員一攤一攤向市民朋友的推薦與搶救，讓我感動又感謝！」黃偵琳也感謝李昆澤百忙中二度合體陪同掃菜市場，因為上個月底在莒光菜市場見識到委員的功力，攤商跟民眾都熱情回應，今天再向委員拜託陪同掃哈囉市場。