媒體議價問題受到外界關注，行政院日前責成數位部負責。國民黨立委呂玉玲今於立院質詢時詢問數位部長唐鳳什麼時候會啟動協商？唐鳳表示，目前各部會開會決定由政委吳政忠召集，在月底會有數位平台與紙媒以及廣電媒體分別進行不同場次的對話。

立法院今日繼續總質詢，行政院長蘇貞昌、數位部長唐鳳都出席備詢。呂玉玲先詢問唐鳳，媒體議價法是否會參考澳洲模式，訂立強制議價的機制？唐鳳表示，目前國內較大的跨境平台如Google、Facebook目前也同意新聞的公益性，月底會開始安排好幾場跨境平台與新聞業的討論。

唐鳳指出，媒體根據平面與廣電相關事由文化部與NCC比較密切，數位部是一個中間平台的角色；日前各部會已經開會完畢，由吳政忠召集各界來討論，在月底會有不同的場次來進行對話。

呂玉玲再追問，媒體有提出四大主張，唐鳳是否了解？唐鳳說明，目前媒體議價法有學者參考澳洲的強制議價、或是設立特別基金、或是修改著作權法訂立著作鄰接權，最後就是持續的對話機制。

呂玉玲擔心，若有跨國公司未在台設立分公司，若違反要如何用媒體議價法處理？唐鳳回應，目前在很多國家即使沒有專法，都同意新聞媒體不能被跨境大型平台掌控，但其實他們可以自發的建立對話機制。唐鳳說明，之前數位部有協調Facebook加入無店面商店以及同業公會等等，會朝類似公協會的機制進行。