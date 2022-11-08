「納摩」由墨西哥演員泰諾克烏爾塔扮演。（迪士尼提供）

漫威英雄片《黑豹2：瓦干達萬歲》承襲了漫威電影的壯闊場景，還有不少角色登場亮相，其中最引人矚目的是神秘水底王國統治者「納摩」，在1939年首次出現在漫威漫畫，算是最古老的角色之一、也是漫畫作品第一個變種人，是人類船長和水底王國亞特蘭提斯公主的結晶，擁有超人的耐力和敏捷度，還能水裡游、空中飛。由於這個角色幾乎都待在水裡，扮演納摩的墨西哥演員泰諾克烏爾塔（Tenoch Huerta）勢必得識水性。

由於這個角色幾乎都待在水裡，扮演納摩的墨西哥演員泰諾克烏爾塔勢必得識水性，但事實剛好相反，他在電影拍攝結束後，才透露自己根本是個旱鴨子。泰諾克烏爾塔在訪談中表示，「工作人員曾問我會不會游泳？我回答說『我從來沒有淹死過』，但其實我根本不會游泳。」當然他沒有把事實告訴漫威，否則他根本不會得到這個夢寐以求的角色，當然他後來拼了老命學習水裡的一切技能，好確保納摩在銀幕前看起來無所不能。事後他解釋：「我們墨西哥人就是這樣，我們從不會說不！」

導演萊恩庫格勒（Ryan Coogler）表示，納摩既是英雄也是反派，他在《黑豹2》裡，帶領塔洛坎攻打瓦干達。塔洛坎是一個隱藏在水底的高級文明世界，在《黑豹》的結尾彩蛋，帝查拉在聯合國公開了瓦干達的存在，卻讓同樣隱匿於世界局勢之外的塔洛坎被迫公諸於世並面對各種威脅，因此惹怒了納摩。雖然塔洛坎與瓦干達處於敵對狀態，但泰諾克烏爾塔依舊堅持納摩是反英雄，絕不是反派人物，他解釋，超級英雄並不總是相處融洽，即使納摩有超級英雄盟友，「但他通常不會信任地表居民，就像瓦干達總是對外人保持警惕一樣」。

為將塔洛坎這個水底強國的面貌呈現在觀眾面前，漫威花了2年重新建構，以《黑豹》美術設計獲得奧斯卡的設計師漢娜比奇勒，不但將瓦干達建造得更華麗也更日常，還得挑戰將幻想的水中王國栩栩如生地搬上銀幕。比奇勒認為水下的城市必須用石頭建造，並充滿了瑪雅文化的建築特色，城市裡有著繽紛的色彩和肖像，代表對文明的致敬，但也同時保有經典的感覺。

至於造型師露絲卡特，則諮詢了不少海洋專家及歷史學者，並將深海元素融入塔洛坎人的外觀中，卡特解釋：「納摩的服裝反映了他所尊重的傳統及他的國王地位，我們用了很多海帶製作他的頭飾和斗篷，還添加了貝殻和珍珠，讓他可以在各種空間穿梭自如。」《黑豹2：瓦干達萬歲》將於明天（9日）搶先全美在台上映。