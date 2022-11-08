繼大陸國內各大航空公司陸續恢復增設國際航線後，國際航空也逐步恢復對大陸營運航班。11月20日起，大韓航空將陸續恢復上海（浦東）、南京和青島至仁川航線的營運。

據了解，航線營運調整結束後，大韓航空在中國的航線中韓航線運力將增至每周9班。與去年同期相比，運力增加125％。截至目前，大韓航空在中國大陸包括瀋陽和天津至仁川每周兩個班次，上海、廣州、大連、南京和青島至仁川每周將各一個班次。

中國航空公司也在加快恢復中韓航線班次。今年7月以來，東方航空陸續恢復包括青島—首爾仁川在內多條國際航線。此外，東方航空10月底恢復青島／南京／煙臺—首爾仁川航線。據瞭解，中國國航在此次冬春航線開設重慶-首爾航線，深圳航空在11月增加了深圳往返首爾等地航班。

當下民航業開始步入冬春航季，國際航班次數開始增加。大陸民航局運輸司副司長徐青介紹，此次冬春航季航班計畫，共有127家大陸國內外航空公司計畫每周安排104573班客貨運航班，盡管這一班次不及2019-2020冬春航季18230班，相較於2020／21年冬春航季的每周592班，以及2021／22年冬春航季的每周408班有著較大增長。

隨著國際航班的增加，機票價格開始下降。航旅縱橫數據顯示，截至目前，10月國際航線平均票價（不含稅）約為10000元（人民幣，下同，約合新台幣4.4萬元），環比9月下降近19％。同程數據顯示，馬德里至北京的機票價格環比下降80％。曼谷、金邊、新加坡、胡志明市等城市入境的多條航線，機票價格降幅超過50％。歐洲各大城市到中國部分航線機票價格也降至1萬元以內。

行業分析師李翰明對《中國新聞周刊》表示，「機票價格方面，現在的價格不具有可參考性。因為當下不是旅行旺季，因此價格普遍會回落。」他認為需求側應有足夠支撐，目前恢復的國際航班還是以復工復產所必須的國際航線為主，主體需求仍然是包括勞務在內的工商務需求。

大陸民航局副局長崔曉峰此前表示，隨著疫情防控不斷科學精準，疫情形勢持續平穩可控，中國國際客運航班將加快恢復，中國航空運輸市場巨大潛力將得到進一步釋放，從而為全球行業復甦注入新活力。