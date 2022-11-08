新北市文化基金會今攜手新北市立圖書館舉辦「新北漂書箱識別系統改造活動發表會」，配合2023台灣設計展，將漂書箱重新改造，融入市府五大美學廊帶的品牌插圖，展現新北特色。（文化局提供）

新北市2013年推動漂書運動，在轄內設置約200個漂書站點，10年來發放超過百萬冊書籍。新北市文化基金會今攜手新北市立圖書館舉辦「新北漂書箱識別系統改造活動發表會」，配合2023台灣設計展，將漂書箱重新改造，融入市府五大美學廊帶的品牌插圖，展現新北特色，也盼大眾以美學角度閱讀世界。

新北市文化基金會今在新北漂書箱改造發表會，展示文基會、新北市立圖書館及設計團隊的改造成果，希望透過捐書、閱讀經驗分享活動。新北市文化基金會執行長龔雅雯表示，基金會積極推動生活美學計畫，將設計和美學連結生活，不僅辦理城市設計講座，邀請設計師們分享設計導入生活的案例，因此才與圖書館啟動漂書箱改造計畫。

龔雅雯說，漂書箱改造計畫希望讓閱讀存在於民眾日常中，設計也融入市府五大美學廊帶的品牌插圖，每座散落在新北各處的漂書箱都能成為展現在地文化很好的媒介。

新北市立圖書館長王錦華表示，新北市除了在各地設置漂書站點，也同時結合鐵路、民宿、美容院、學校等各項產業平台，用各種創意方式推廣漂書，像是送書到美容院、打造普悠瑪漂書餐車、切仔麵攤漂書車、鐵馬漂書車等，讓民眾享受閱讀的樂趣，並配合2023台灣設計展，將漂書換上新裝，啟動新閱讀美學。

文化基金會指出，透過前期研究及舉辦設計工作坊，漂書變得更活潑醒目，透過鮮明的識別建立品牌，透過箱體在設計，讓陳列、擺置更多元性，今年底前轄內各地的漂書箱體、網站都會完成主視覺更換，用嶄新的面貌亮相，詳細資訊可至新北市文化基金會臉書（https://www.facebook.com/NTCculturefoundation/）查詢。