因抵押貸款利率不斷升高、房價居高不下，伴隨著整體經濟前景不明，美國人對房市的信心創下歷史新低。

根據房利美（Fannie Mae）發布的月度調查報告，10月份只有16%的消費者認為現在是買房的好時機，創下自2011年展開這項調查以來的新低記錄。而認為現在是賣房好時機的受訪者比例亦從59%下滑到51%。

房利美的這份調查不只著眼於房屋買賣，並試圖衡量美國消費者對房價、抵押貸款利率和就業市場的感受，同時將這些全部併入一個數字，而這個綜合指數也連續第八個月下跌，並創下歷史新低。

調查顯示，預期未來12個月房價將下跌的受訪者比例從9月的35%升高到37%。此外，預期抵押貸款利率還會升高的人也增加。

快速升高的利率導致美國火熱的房地產市場在初夏急速反轉。今年初30年期固定抵押貸款平均利率才不過約3%，逼近歷史低點，而根據Mortgage News Daily，該利率在今年6月升破6%，現在更升破了7%。

房利美首席經濟學家Doug Duncan在報告中指出，負擔能力持續吃緊降低了購房需求，而且屋主也不願意降價求售，我們預期未來幾個月房屋銷售將進一步放緩。

根據Black Knight調查，9月美國房價再次下跌，儘管月跌幅較7月和8月放緩。不過，與去年同期相比，9月房價仍上漲10.7%。自6月以來，美國房價已經下跌2.6%，為2018年（同為利率升高期）以來首次連跌3個月，亦創下自2009年初以來最大的3個月房價跌幅。