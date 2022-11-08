永信建(5508)前3季EPS已達5.62元，今(8)日下午舉行法說會，發言人陳怡均說，今年業績應該挺不錯的！大環境不佳、升息、股市重挫及地緣政治的交互影響，目前來客數減少1~2成，個案去化速度偏慢，對2023年上半年表現高雄房市保守以待。公司還是會按照原有的計劃推出六筆個案，希望能在保守的氛圍中追求營運成長。

房市氣氛保守，消費者心裡期待希望房價能夠下跌，陳怡均說，目前建築用的原料雖然漲勢有稍緩，但仍居高檔水準，再加上缺工問題推升工資，整體的成本上漲，房價難跌。另外，地主態度仍強勁，價格也沒有回軟的現象，公司對於購地將採謹慎的態度，等到好時機才會出手。

高雄房市缺工問題存在已久，陳怡均無奈的說，高雄當地興建中的案量不少，加上科技廠房的需求，還有社會住宅的興建，缺工問題一直無法解決，再加上原物料居高檔水準，建商的成本壓力也大，房價想要跌真的不容易。

陳怡均指出，現在個案去化雖然偏慢但還在預期之內，11月底大選即將到來，購屋者也會選擇觀望，另一個原因，應該是股市大跌，也會讓購屋者考慮期拉長。至於高雄是否有小建商停工的傳聞？她則指出，可能這波房市起漲，大家口袋變深，至目前為止還沒聽說有停工或是小建商想要盤地的消息。

永信建現階段出售的新成屋個案包括，高雄前鎮區總銷51億元的「禾豐」，此案9月中公開，目前銷售逼近3成；高醫商圈總銷28億元的「謙樂」，此案在7、8月時公開，目前銷售已近6成；楠梓區總銷20億元的「晴川」，10月底剛剛公開，目前銷售1成左右。至於總銷金額21億元的「晴萃」，可望在12月拿到使照，可能今年底或在明年1月時會推出。上述個案都將成為永信建的業績來源。

永信建規劃2023年推出6個個案，包括：楠梓區高雄大學案一期、楠梓區和平案二期、小港區山明五期案、三民區有光案、鳳山區地上權福誠七期案、以及建軍二期等，合計總銷約130億元。