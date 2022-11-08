2022桃園花彩節12日登場，花宇奇航帶領遊客翱翔花海。(大溪區公所提供／呂筱蟬桃園傳真)

2022桃園花彩節12日登場，花宇奇航帶領遊客翱翔花海。(大溪區公所提供／呂筱蟬桃園傳真)

「2022桃園花彩節」將於11月12日在大溪區月眉休閒農業區盛大開幕，活動主題為「花宇奇航」，將帶領遊客乘坐「桃園夢想號」太空梭，從桃園起飛，航向宇宙，漫遊繽紛絢麗的星際花海。

今年地景花田面積超過7公頃，配合活動主題「花宇奇航」，繪畫了可愛外星人、納斯卡線、神秘麥田圈、星球、太空人、幽浮及農民創意花田等圖騰，並於花田間設置「桃園夢想號」太空梭、緣之屋、太空小隊、海藍之星、南瓜馬車、月之光暈、鋼琴踏板、3D彩繪等13處裝置藝術，要讓大家輕鬆拍出網美照。主題裝置藝術設計7公尺高的太空梭「桃園夢想號」，佇立於主展區花田，營造出蓄勢待發即將衝出花海翱翔宇宙的氣氛。展期每晚5點半到7點，精心規劃面積達0.8公頃的繽紛夜間光雕，讓花田於夜幕低垂後染上絢麗色彩，且每20分鐘會有1場5分鐘的「花宇奇航秀」，分別於5點40分、6點、6點20分及6點40分盛大展出，讓遊客體驗不同以往的花田氛圍，邀請遊客夜留大溪、悠遊星際。

大溪區公所及大溪區月眉休閒農業發展協會規劃假日9場展演、在地市集、農事體驗等活動，並在月眉市民活動中心、月眉休閒農業區遊客服務中心、月眉路173巷口及山豬湖親水生態園區4處設有停車場接駁服務。

活動場地鄰近其他名勝景點，如大溪老街、木藝生態博物館、山豬湖生態園區等，讓參與花彩節的遊客賞花外，亦可踏訪自然享受深度生態人文之旅。相關活動內容及訊息請上網搜尋「2022桃園花彩節」、「桃園市大溪區公所」或「大溪月眉休閒農業發展協會」臉書粉絲專頁查詢。