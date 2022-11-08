與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）關係最密切的菲律賓文官長伯薩明（Lucas Bersamin）7日首度接受外媒專訪。他對主張南海權益的中國表示關切，就小馬可仕的外訪稱「不必急於訪華」。不過，伯薩明稱小馬可仕「特別重視訪日」，預計將在2023年初率先訪日。

共同社報導，伯薩明強調，海上安全將成為與日本首腦會談的議題。他譴責中國在南海自行劃定「九段線」並把菲國漁民趕出漁場，還透露小馬可仕「有可能向日方要求提供巡邏船，以守護沿岸」。同時，菲方還有意要求日本在水產加工技術合作與基礎設施建設上給予支持，並就氣候變化問題展開磋商。

小馬可仕今年9月訪美，與美國總統拜登舉行了會談。伯薩明解釋說，「菲律賓歷來親美，向美靠攏很自然」。他指出，這是由於增加與美國在《加強防務合作協議》上的對象基地，及同意擴大美軍的利用將有助於「威懾」。報導指出，他暗示此為考慮到中國的抗衡措施。

關於對華關係，伯薩明認為，「不能只是互相爭執」，對重啟在南海的石油共同開發談判展現出積極姿態。菲國前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）力爭對南海的石油和天然氣進行共同勘探和開發，與中國進行了3年交涉，但由於主權問題，對立未能解決，菲方今年6月叫停談判。

關於2020年15國簽署的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）批准工作滯後問題，伯薩明強調，菲國政府將其視為優先課題，很可能在執政的頭兩年完成批准。