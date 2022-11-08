觀展民眾可書寫於便條紙上，與展板照片結合。（蔡明亘攝）

桃園航空城開發中，大園許多人文風貌將走入歷史，航空城文史調查駐地工作站辦理「回憶當園，大園區歷史變遷互動式展覽」，以在地照片為主軸，彙整歷史變遷。觀展者可使用現場照片、展架與書寫留言等，組成不同意義的新敘事資料，開展至今已有許多人到場寫下回饋，不同視角聲音也讓觀展者以多面向認識大園，展期至11月底，欲觀展者要把握機會前往。

展場有許多大園在地老照片。（蔡明亘攝）

航空城文史調查駐地工作站6月開幕，以社區互動與文史蒐集等方式記錄在地記憶。駐站團隊表示，這次採互動式展覽，除團隊自攝照片外，也展出許多居民提供的老照片，其中有民眾曾在華航服務超過20年，保存不少當年機場、飛機實景照，也在現場寫下這些年來的回憶與期許。

參與文化小旅行的民眾寫下回饋。（蔡明亘攝）

駐站團隊提到，7至8月辦理8場文化小旅行，帶民眾深度走讀航空城範圍內聚落、地標與改變中的地貌，聆聽講師講述歷史記憶，每場約20多人參與，這次展覽也將小旅行過程展出。參與民眾中，有人參與首場後意猶未盡，陸續帶親友報名參加，也帶上從小居住在此的父親共同走訪，雖觸景傷情，但也對故鄉有進一步認識。民眾回饋中，更有人寫下「每個走讀的點，匯聚成難忘的線，團結為人文歷史及值得回味的面」，顯見家鄉在居民心中有重要份量。

展板上也有老照片提供者寫下畫面中的故事。（蔡明亘攝）

現場展板上也掛有許多大園人共同的回憶，包括已封上木板的房屋街景，曾遇火燒的地景藝術節月兔、曾是沿海地區唯一且最高級的坤成大旅社、眷村建國八村、竹圍福海宮等，無論是黑白老照片或彩色現景照，都將配合航空城開發，在近年內消失不見。

大園居民的回饋內容，可見故鄉在居民心中占有重要份量。（蔡明亘攝）

駐站團隊說，透過與民眾進一步交流，更便於保存歷史文化，10月也在中原大學辦理2場青年社會參與論壇，請來中央大學歷史所教授皮國立，分享田野調查後的在地奇聞軼事；另邀請航空城紀錄片《記憶家園》導演李立劭，講述在大園拍攝記錄多年的心得。2場講座約60人次參與，將國門周遭故事傳遞進校園，關懷桃園轉瞬即逝的故事。

駐站團隊也提到，「回憶當園，大園區歷史變遷互動式展覽」將展至11月底，另11月14日至26日則在航空城聯合服務中心A、B棟穿堂舉辦「園生地」2022航空城文史調查駐地工作站成果展，統整近半年來的成果，邀請民眾來觀展，認識大園居民的生活記憶。