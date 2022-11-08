起源於1922年的全球性建築盛事「Open Hous」將於11月12日至13日展開「Open House Taipei 打開台北」，民眾可以在活動限時的48小時內，探索雙北100個以上平日鮮為人知的都市秘境空間，透過導覽和體驗深入認識雙北。台北晶華酒店也積極參與活動，特別開放巨星級總統套房導覽外，並結合導覽推出住房專案，讓旅客用更深入的角度體驗5星酒店假期。

取得英國倫敦官方授權後，「打開台北」2020年首次於台灣舉辦即獲得熱烈迴響，今年邁入第3屆的打開台北，將以「社交台北」為年度主題，邀集雙北地區超過百個極具特色的城市秘境，並由「人們如何形塑空間，空間如何連結人們」的視角切入，串起民眾與空間擁有者的互動關係，進而對所居的城市有更深入的認識。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，晶華持續發揚與在地共生共榮的理念，致力成為為旅人與世界接軌的文化交流平台，今年再次受邀成為「打開台北 Open House Taipei」建築空間的一員，為民眾提供深入淺出的空間介紹，以及國際級的細緻服務。

這次台北晶華酒店開放參觀的總統套房位於酒店19樓、佔地65坪，挑高兩層樓的空間寬敞氣派，整面的全景落地窗可以讓入住者坐擁國際都會景緻，台北的天際線以及中北路的綠蔭皆入眼簾，接待過的政商名流、演藝巨星更是不計其數。配合活動，專業的私人管家會在此次特別規劃的巨星導覽行程中，分享晶華酒店硬體與軟體服務的特色和秘訣、分享故事，為「打開台北」的城市探索之旅增添亮點。

「打開晶華Open Taipei巨星之旅」住房專案自11月11日至11月13日限量推出，包含參加導覽行程、入住大班行政樓層2天1夜、享全天候專屬管家服務、大班廊早餐、下午茶以及Happy Hour等禮遇；每房9900元起+15.5%。