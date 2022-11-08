黃姓男子疑不堪遭詐騙集團凌虐脫逃墜樓，遭棄屍南投縣日月潭山區，6日尋獲遺體。（本報資料照片）

新北市求職詐騙凌虐案造成3人死亡，其中38歲黃姓男子疑脫逃墜樓後，遭運往南投縣日月潭山區藏屍，該遺體6日遭警方尋獲，暫時存放南投縣立殯儀館。士林地檢署8日下午2時許抵達進行解剖相驗，家屬接獲通報到場，痛斥詐騙集團泯滅人性，最好把那些凶嫌全部判死刑。

「台版柬埔寨」凌虐案，警方先後在淡水、中壢救出58名被害人，另有3人被虐死，警方先在桃園龜山山區找到45歲黃姓女子、57歲林姓男子遺體，6日在南投縣日月潭山區尋獲38歲黃姓男子遺體，8日在南投殯儀館進行解剖 ，其母親、大哥、女兒及女婿接獲通知到場。

家屬的大哥指出，弟弟稱要外出找工作，起初都有接聽電話，不過連續3天都沒接電話，甚至手機還關機，他們覺得很奇怪，10月9日報請失蹤協尋，沒想到他誤入詐騙集團求職陷阱慘遭凌虐，疑似為了脫逃墜樓，慘遭棄屍荒野，痛斥「最好把那些凶嫌全部判死刑」。

士林地檢署主任檢察官陳彥章表示，死者有疑似墜落傷痕，詳細死因待解剖報個出爐才能確定，呼籲大眾小心求職陷阱，「沒有帳戶就沒有詐騙」，面對高薪求職廣告，不管是打工、貸款等名義，千萬不要輕易把帳戶交付出去。