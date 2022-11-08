3名歐洲外交官對媒體指出，正在上海舉行的國際進口博覽會(CIIE)主辦單位撤下歐洲理事會(European Council)主席米歇爾為其開幕式錄製的講話影片，原因很可能是他的發言內容涉及批評俄羅斯在烏克蘭進行「非法戰爭」，以及呼籲減少對中國的貿易依賴。

多位歐洲外交官對《路透》表示，米歇爾(Charles Michel)預先錄製的影片原本預計在4日的上海國際進口博覽會開幕式上播放，各國領導人與中國國家主席習近也是以同樣方式播放的致詞影片，但是米歇爾的致詞在播放前被撤下，由於事涉敏感，為主辦方做法感到驚訝的歐洲外交官為此三緘其口。

米歇爾的發言人萊茨(Barend Leyts)對《路透》表示，「米歇爾主席受邀在上海第5屆虹橋國際經濟論壇/國際進口博覽會上發表講話。」「按照中國政的要求，我們確實提供了一個預先錄製的訊息，但最終沒有播放出來。我們已經通過正常的外交管道了解這項問題。」

中國外交部或進博會協辦方中國商務部和上海市政府均未回應媒體的置評請求。

上海國際進口博覽會官網顯示，在4日的開幕式上，於習近平之後發表講話的其他國際領袖包括國際貨幣基金組織(IMF)總裁、世界貿易組織(WTO)總幹事以及印尼、斯里蘭卡和白俄羅斯等國的總統。

根據歐洲外交官提供的講話摘要，歐洲理事會主席米歇爾在預錄的影片中嚴厲批評「俄羅斯對烏克蘭的非法戰爭」，並稱歐洲正在從中汲取「重要教訓」。在化石燃料方面，歐洲過度依賴俄羅斯，導致貿易失衡。

熟悉米歇爾講話內容的歐洲外交官說，米歇爾還表示：「在歐洲，我們希望我們的貿易關係保持平衡……以避免過度依賴。 」「我們與中國的貿易關係也是如此」。

他同時也呼籲北京，採取更多行動來協助終結在烏克蘭的戰爭。米歇爾在影片中說，「中國與俄羅斯所謂『無上限』的夥伴關係，中國有責任利用其影響力來阻止俄羅斯發動的這場殘酷戰爭。」米歇爾絲毫不留餘地直說，「你，中國，可以幫助結束這一切。」

報導說，預計於印尼峇里島(Bali)舉辦的20國集團(G20)領袖峰會上，習近平和米歇爾將進行會晤。