新北歡樂耶誕城絕美光廊呈現獨一無二的面貌，將耶誕城的雪白國度襯托得更加繽紛璀璨，快拿起相機，捕捉今年冬天最美好的幸福時刻！（新北市觀旅局提供）

環狀線燈區「閃耀期待」，以雪花的造型為概念，穿梭在雪花迷宮內，光廊呈現不同燈光變換，讓每個轉角都有意外驚喜感受！（新北市觀旅局提供）

新北歡樂耶誕城11日晚間6時點燈開城，今舉辦「媒體試映-燈區搶先看」活動，首篇光雕動畫「Disney＋嘉年華篇」Disney＋角色及經典場景一躍上市府大樓，立即吸引現場觀眾駐足驚呼及媒體搶拍！活動至明年1月2日。

新北市觀旅局表示，今年集結Disney＋旗下六大超人氣品牌陣容，規畫雙主燈區閃耀新北，新板主燈區的「雪白之城（市民廣場）」、「銀白之森（站前廣場）」、「皮克斯經典重現（萬坪公園）」，以及府中主燈區的「國家地理極地（府中商圈）」，設立超過45座燈飾裝置與光廊，還可以看見燦爛的極光以及浪漫的雪花紛飛。

從「雪白之城」出發，第一眼就能看見《冰雪奇緣》的雪寶展開微笑高舉雙手，登上由竹筍地標化身的雪白耶誕樹，彷彿在與每一位來參加耶誕城盛會的民眾打招呼，民眾在與可愛的雪寶合影時，還可看見後方市府大樓絢麗的光雕投影，構成一幅熱鬧歡愉的耶誕景色。

市府大廳也以大型耶誕樹與燈光，營造冰雪童話森林奇境，大小朋友最喜愛的米奇、米妮裝置也在森林中，擺出俏皮可愛的姿勢，邀請大家來「米奇雪白森林」同歡。

市民廣場上還有「迪士尼冰派對」快閃店，消費者們可以帶回漫威、星際大戰等人氣商品，迪士尼迷們絕對不能錯過！走到市民廣場旁中山路及新府路口可以看到漫威英雄「格魯特」裝置，巨大耳機霓虹燈光將隨音樂千變萬化，超萌外表深受大小朋友喜愛。

而圍繞市府廣場的4條人行道，分別打造成充滿米奇意象燈飾的「米奇燈區」、洋溢米妮象徵粉紅浪漫的「米妮燈區」、耀眼燈飾散發超級英雄力量的「漫威燈區」以及以冰雪童話世界為主題的「冰晶大道」，如同走進冰晶奇幻世界，感受銀白色的耶誕風情！

此外，市民廣場上除了有讓小朋友瘋玩的「冰宮旋轉木馬」外，還有今年首次出現的「冰屋戲雪池」，南國冰屋造型內部以仿真白雪打造戲雪池，可一次容納12名遊客，不僅可以體驗戲雪樂趣，更是拍照打卡的熱點，走進裡面還能感受到屬於冬季的冷度，推薦民眾可以穿著雪衣，搭配冰屋與唯美雪景，不用出國就彷彿來到了南極的雪白世界！

位於府中的板橋非常熱區廣場上，「Xmas新北好遊趣」以新北觀光品牌「青春山海線」及「淡蘭古道」元素融入今年的新北歡樂耶誕城，可以見到超可愛的新北歡樂耶誕城吉祥物桑塔熊家族並與他們合照，走入隧道內，夢幻的燈光與感應互動裝置，帶來充滿驚喜的沉浸式空間，此區域將在每天晚上7時到9時，每整點有雪花飄落府中，帶給民眾滿滿的冬季喜悅！