「居心流─蔡育田個展」即日起至明年1月1日於新竹市「新竹州警務部部長官舍」開展。（陳育賢攝）

「居心流─蔡育田個展」即日起至明年1月1日於新竹市「新竹州警務部部長官舍」、「下竹町」歷史建築南大路警察宿舍聯袂開展。（陳育賢攝）

「居心流—蔡育田個展」即日起至明年1月1日於新竹市「新竹州警務部部長官舍」、「下竹町」歷史建築南大路警察宿舍聯袂開展，民眾可以看展之外，還可與藝術家面對面，聆聽作品故事，一同探索居心流的境界。

文化局代理局長李欣耀表示，藝術家蔡育田畢業於東海大學美術系，歷經策展、社區總體營造、公共藝術創作至禪修的體認，在創作上有了嶄新的突破。其作品於2020年曾贏得「義大利國際設計大賽 A'Design Award and Competition」公共藝術類白金首獎，是台灣首位獲得此設計類別首獎的藝術家，明年更獲邀到美國紐約ARTEXPO NEW YORK展出雕塑作品。

蔡育田表示，自己定居新竹已經30餘年，此次作品在日式老屋及庭院中展出，和美術館、畫廊所帶來的觀展體驗十分不同，多了一分真實的生活感和溫暖的感受，絕對值得民眾親自走訪。

他說，於「132糧倉—新竹州警務部部長官舍」庭院展出的藝術戶外家具《心花椅組》，不同於一般為了觀看電視而向前設計的客廳沙發，採向中心團聚，營造一家團圓暢聊、心花怒放的意象，希望探討生活物件除了功能性外，能否多一點詩意，期望與觀者一同檢視生活的本質。

代理市長陳章賢指出，市定古蹟「新竹州警務部部長官舍」及歷史建築「南大路警察宿舍」都是於前市長林智堅、前副市長沈慧虹任內積極修復完成，南大路警察宿舍於2016年登錄為歷史建築，市府推動「老樹舍計畫」積極爭取中央補助修復。

而新竹州警務部部長官舍為竹市現存面積最大、歷史最久的高等官舍，自日據時期完工至今已超過1世紀，庭院更有百年老茄苳樹，相信古蹟雅致風華搭配蔡育田精彩作品，能為觀展者帶來更有溫度的觀展體驗，民眾千萬別錯過。

文化局表示，蔡育田擅長探索內在與外在能量平衡的奧祕，此次展出將帶領民眾體驗大自然中和諧、流動的「氣」，引入正能量的振動來改變環境的負能量，使人專注於積極、愉快與平和的情緒中。

展覽期間每周四、六推出「藝術下午茶」導覽活動，文化局也邀請民眾來訪「132糧倉—新竹州警務部部長官舍」，感受日式建築空間的美好，享受美食與文化的雙重洗禮，透過作品與藝術家來場深度對話。