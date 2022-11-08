2022台北資訊月將開跑，華碩（2357）近期獲內外資同步買超。而根據知名市場最新調查報告，華碩LCD螢幕稱冠群雄，自2008年第4季起至2022年第2季，連續55個季度奪下全台市佔第一，穩踞銷售龍頭！同時ROG玩家共和國也趁勢推出全球最快1440p電競螢幕—Swift 360Hz PG27AQN，14日起開放預購。

華碩聯合科技開放平台暨AIoT事業部事業總經理江尹涵表示，「華碩螢幕不僅具備強大顯示效能，可滿足各種使用需求，亦持續導入獨家護眼技術，獲得德國萊茵機構TUV『低藍光』及『不閃屏』雙認證，貼心守護使用者靈魂之窗，絕對是因應現今數位生活型態不容錯過的購機首選。」

ROG Swift 360Hz PG27AQN內建27吋1440p Ultrafast IPS面板，可支援最高360Hz更新率，提供比目前市面上所有LCD顯示器更快速的反應時間；搭配NVIDIA G-SYNC與NVIDIA Reflex Analyzer技術，能呈現流暢視覺，以及偵測從滑鼠點擊到畫面呈現像素變化的所需時間，協助使用者完整且精確地瞭解滑鼠、PC和螢幕效能。

此外，ROG Swift 360Hz PG27AQN除具備600 nits峰值亮度，並符合DisplayHDR 600認證，擁有更寬廣的色域及超高對比度，影像細節細膩逼真；玩家搭配NVIDIA GeForce RTX 40系列顯示卡使用，還可透過2560 x 1440的優異解析與低至10毫秒的系統延遲，輕鬆坐享零破圖、不卡頓的極致娛樂饗宴。