國民黨台北巿長候選人蔣萬安競辦持續舉辦「敲中大會」記者會，與民進黨台北市長候選人陳時中「每日一問」打對台。競辦發言人李德維、副發言人蕭羽耘痛批陳時中總抱持「責任我扛、有鍋你擋」態度，出事後將責任全推給下屬，不適合擔任台北市長，團隊還盤點陳6大甩鍋事件，其中陳時中座車被外界爆出「1夜5犯」，令人質疑「有錢就可以任性？」

蔣萬安辦公室上午舉行「責任我扛、有鍋你背：盤點陳時中6大甩鍋事件」，盤點陳時中團隊出事後卻甩鍋下屬的罪狀，包括7次座車交通違規、免治馬桶不雅宣傳片、宣傳美食卻盜部落客圖、3＋11會議到底誰主持、甩鍋萬華是疫情破口，以及離開衛福部後卻將中央機關作為第二競選總部。

談及陳時中座車再度違規，還爆出左轉道直行、向右連切3車道、跨越雙白線右轉、紅線違停、垃圾車收運違停5大罪行，蕭羽耘批評，陳時中10月才爆出座車闖紅燈又違停，11月又被外界抓到1夜5次違規，質疑還沒當市長就違規，當市長還得了。

她質疑，究竟哪個司機會一天頻繁違規5次，懷疑後座的人（指陳時中）給司機開綠燈，否則怎麼會跟血汗錢開玩笑，還說陳時中司機真的辛苦了，每次違規都是自己在背，老闆都說不知道有沒有在後座。

而陳時中臉書粉絲專頁一連爆出免治馬桶偷窺爭議、美食照盜圖風波，蕭質疑，陳時中究竟有沒有參與決策、審核，若無，難道候選人都不用把關，只要當魁儡任由下屬擺布，若有，等於又推幕僚背鍋，美食照盜圖風波也是由小編出來扛罪。

李德維接著說，陳時中任衛福部長任內缺失一籮筐，當時立法院內多名國民黨立委要求衛福部拿出「3＋11」會議記錄，陳時中一開始說無法公開，最後被發現根本沒有文件，此時又推說該會議副指揮官陳宗彥沒有參加；也不承認3＋11是疫情破口，還將指揮中心甩鍋萬華人民的責任推給石崇良，根本沒有苦民所苦。

李德維批評，陳時中自稱他已離開衛福部，但衛福部卻成為陳的第二競選總部，原先高端審查吵翻天，但陳時中密會衛福部官員後，立刻公布國產高端疫苗價格和延長高端EUA，有意替陳時中選情解套。

李德維感嘆，在上述例子中，陳時中身為事件當事人，卻以「我不知道」等理由將把責任甩給司機、小編及衛福部同僚，無論是任人擺布做傀儡，還是不講道義，沒有勇氣擔起責任，都在在說明，陳時中並不適合擔任台北市的市長。