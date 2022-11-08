台北市議員徐巧芯最近兩天爆料，民進黨台北市長候選人陳時中和已婚北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手、摟肩影片，指稱陳時中伸出「鹹豬手」，對此台北市長候選人蘇煥智今表示，從影片與照片可以看出陳時中的行為看起來是酒後失態，行為很不恰當，而且有權勢性騷擾的嫌疑。

蘇煥智指出，包括黃珊珊等人都認為「性騷擾最重要的證據，當事人的感受最重要」，但在權勢性騷擾的狀況之下，這個要件就有可議之處。

蘇煥智根據台北市議員游淑慧所提供的資料指出，李雅玲的夫婿丁金聰醫師曾經涉及醫療過失案件導致病人死亡，且被台北地方法院判處10個月有期徒刑，但是後來衛福部醫審會的審查結果對丁金聰非常有利，結果丁金聰在高等法院二審就被改判處無罪。

蘇煥智表示，當時的衛福部部長應該是陳時中，醫審會在成員都是醫師、甚至醫醫相護的狀況之下、是否涉及特權關說？丁金聰一審被判有罪，應該是涉及很嚴重的醫療過失才會被判有罪，但後來醫審會的鑑定書讓丁金聰翻案，而陳時中長期擔任衛福部長與防疫指揮官、直達天聽，甚至連接任的防疫指揮官都和陳時中有密切關係，在醫療界具有影響力，陳時中的行為就比較像是權勢性騷擾。

蘇煥智指出，如果李雅玲醫師碰到像陳時中這樣具有權勢的對象牽手、摟肩，李雅玲和其丈夫丁金聰敢講嗎？所以光憑所謂的當事人感受就不能客觀表現當時的狀況。

針對醫審會的狀況，蘇煥智指出目前制度設計上醫審會的構成都是專業醫生，在面對醫療糾紛時的審查往往偏向醫師，並且讓病患處於武器不對等的狀況，不但導致許多病患家屬求助無門，很多醫療鑑定連律師和法官都看不懂，只能依照醫療鑑定委員會的結論來宣判，變成行政主導，也會讓衛福部在醫審會掌握一定的權限，所以黃珊珊的看法並不洽當，不應該忽略有權勢性騷擾的疑慮。

蘇煥智最後表示，在選舉進入最後階段，照理陳時中應該要注重自身形象，結果還是酒後失態，這是最應該被檢討的課題。

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