新北永和一家炸物店近日遭控對點餐沒付錢的謝姓唐寶寶（唐氏症患者）大吼、報警，引發輿論砲轟。不過隨著事件越演越烈，唐寶寶的媽媽蕭姓女子也遭爆公審前後在當地發送「唐寶寶最可怕一夜」傳單，同樣引發大批網友不滿。蕭女今（8）日回應，「網路霸凌已經讓我身心俱疲，難道大家要把我逼死嗎？」之後就刪除臉書上一系列的公審貼文、更換大頭貼，只留下老公臉書的公審貼文仍然留存。

有在地民眾今日表示，收到敘述唐寶寶「經歷了人生最可怕的一夜」的傳單，質疑難道是要搞垮店家？蕭女因此遭到大批網友洗版攻擊。對此，蕭女回應《中時新聞網》，坦言自己在事件隔天、媒體報導前在臉書PO文並發送相關傳單，但事件發酵後已扭曲她的原意。

不過疑似不堪網友攻擊，蕭女稍早發文還原，「在那時候沒有任何媒體報導，試問一個媽媽這麼做錯了嗎？」感嘆「網路霸凌已經讓我身心俱疲，難道大家要把我逼死嗎？」過沒多久就刪光一系列的臉書公審文章、更換大頭貼，兒子臉書粉專的相關貼文也已在昨日刪除，目前僅謝父臉書留有當初的公審文章。

回顧整起事件，蕭女在個人臉書發文控訴患有唐氏症的兒子因沒帶40元遭店家咆哮、報警，她前往了解卻再度被老闆攻擊，「我才不管他是什麼症」，之後蕭女表示，「難道出面跟孩子說聲道歉這麼困難嗎？」隨著老闆傳出身心狀況不穩定後，蕭女也呼籲「在此聲明本人和老闆無冤無仇，更沒有要把店搞垮，請讓一切恢復平靜」。

事實上，永和警方曾說明，當天老闆報警，稱餐點做好後，當事人未帶現金，他說可用電子支付，但當事人（唐寶寶）無回應；員警了解後詢問後，唐寶寶拿出手機但並無網路訊號，最後唐寶寶聯繫父親前來付款。

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