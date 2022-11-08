九合一大選倒數不到20天，各縣市長候選人都摩拳擦掌的準備中，藍綠兩黨更是競爭激烈。對此，前民進黨主席許信良胞弟、前立委許國泰日前就大膽預測，民進黨在22縣市中，最後大概只能「保一」，剩下嘉義縣那一席，許國泰更鐵口直斷，「包括屏東、高雄與台南都會翻盤」，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，許國泰表示，過去都認為民進黨在南部可以繼續永久執政，但其實情況有了改變。許國泰指出，以屏東縣長為例，國民黨蘇清泉對上民進黨周春米，在目前藍綠差距不大的情況下，周春米其實不是怕對手蘇清泉，而是黨內的莊瑞雄、鍾佳濱，底下的人其實都有自己的盤算，「民進黨當然支持自己人，現在不是」。至於台南，許國泰也認為，台南民進黨執政30年，30年沒有政黨輪替，台南選民會同情謝龍介，選民會看清楚該支持誰。

許國泰更接著分析高雄，這次國民黨柯志恩跑去高雄參選，也帶起一股熱情，而反觀民進黨則是沒有強力動員，根本沒有人要出來參加造勢，以上次總統蔡英文到高雄替陳其邁站台為例，時間沒有結束，底下的人跑光光。許國泰更強調，「民進黨這次保一，在於綠營執政的縣市，藍綠若差距不大，民進黨自己內部派系會評估，是否還要給你當四年甚至八年，民進黨向來不擔心外面的對手，反倒擔心自己內部的人」。