司法院人事審議委員會8日通過決議3名院長，且都是女性院長，其中台中高分院院長高金枝接任高等法院院長，新北地方法院院長陳賢慧接任台中高分院院長，最高法院法官王梅英接任新北地方法院院長。
另外，新北地方法院試署法官陳宏璋、陳幽蘭、士林地方法院試署法官謝當颺、江哲瑋、桃園地方法院試署法官陳容蓉、陳布衣、蕭淳尹、台中地方法院試署法官何紹輔、南投地方法院試署法官楊亞臻、嘉義地方法院試署法官余珈瑢、高雄地方法院試署法官葉晨暘，試署服務成績均經審查及格。
司法院人事審議委員會8日通過決議3名院長，且都是女性院長，其中台中高分院院長高金枝接任高等法院院長，新北地方法院院長陳賢慧接任台中高分院院長，最高法院法官王梅英接任新北地方法院院長。
另外，新北地方法院試署法官陳宏璋、陳幽蘭、士林地方法院試署法官謝當颺、江哲瑋、桃園地方法院試署法官陳容蓉、陳布衣、蕭淳尹、台中地方法院試署法官何紹輔、南投地方法院試署法官楊亞臻、嘉義地方法院試署法官余珈瑢、高雄地方法院試署法官葉晨暘，試署服務成績均經審查及格。
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