苗栗縣政府衛生局為提升食品業者衛生自主管理能力，有效為食品安全把關，今年持續辦理「食品衛生管理分級評核」，結果有85家優良食品業者獲獎，由縣長徐耀昌8日授證頒發優良標章，肯定業者在食品安全衛生的努力與付出，另頒狀感謝相關工會及公會在疫情期間攜手抗疫度過難關。

衛生局主辦的食品衛生管理分級評核作業，是針對縣內的餐飲、自助餐、烘焙及食品工廠等事業，就食品安全衛生有關烹調作業場所、員工衛生管理及用餐環境管理等事項實地考核。

今年獲獎業者有73家優級、12家良級共85家，11年來累計已有687家業者通過評核獲得授證。衛生局長張蕊仙表示，獲授證食品商家有效時間為2年，期間仍會嚴加監督考核，如有違規或出現食安問題，則會撤銷資格。

苗栗縣府今天在縣府第一辦公大樓舉行「民以食為天，食以安為先」授證儀式，邀請廚師亂打秀表演，以鍋碗瓢盆為打擊樂器，敲打出輕快節奏精彩開場，也契合授證主軸。

徐耀昌與張蕊仙，先頒發感謝狀給餐飲業、外燴工作人員職業工會及糕餅罐頭、冰果飲品商業同業公會4位理事長，感謝這些團體自疫情爆發以來，配合政策協助投入艱辛的防疫作為。

縣長徐耀昌表示，縣府團隊長期配合推動各項食安政策，目的是希望能建立縣民眾對食品安全的信心，也藉由這項評核活動，輔導食品業者提升製作環境與衛生安全管理等，期許獲得授證的業者持續落實自主管理，縣府會不定期稽查及抽驗，從嚴為鄉親的食安監督、把關。

他說，以11年來687家業者通過評核授證換算，平均每年授證63家，今年則增加22家之多，顯見衛生單位與食品業者日益重視食品衛生安全管理。

值得一提的是，衛生局今年特別輔導台3線客庄浪漫大道草莓餐飲食品相關業者20多家，其中有6家以草莓入菜的餐飲業及1家烘焙業亦通過評核，期待業者秉持長久經營的理念，致力讓消費者吃得安心又安全，也讓自己成為旅客青睞的美食商家。