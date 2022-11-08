葡萄王(1707)111年第3季稅後淨利3.65億元，年增20.8%，營業毛利19.9億元，EPS 2.46元，營收、淨利雙創歷年同期新高，前三季稅後淨利9.86億元，年增14.5%，EPS 6.65元，較優於去年同期的2.04元。

展望第4季，葡萄王說，進入Q4傳統旺季，年底新品上市，搭配因應旺季展開的銷售活動，集團朝全年獲利目標不變。

葡萄王第3季合併營收24.92億元，營業淨利為6.39億元，較去年同期成長10.6%，稅後淨利更成長20.8%達3.65億元，EPS 2.46元，年增20.6%，創下營收、淨利歷年同期新高。前3季合併營收72.67億元，較去年同期成長5.6%，營業淨利17.29億元，年增12%，稅後淨利9.86億元，年增14.5%，EPS 6.65元，較去年同期2.04元成長13.9%。

葡萄王的三大事業體中，母公司台灣葡萄王第3季自有品牌飲品系列受惠夏天市場旺季、特規保健品新通路上架，加上代工業務助攻，創下今年單季業績最佳表現，季增24%，年增37%；子公司葡眾前季衝高基期，但隨著新品上市帶動營收逐月成長，前3季年增9.39%；上海葡萄王目前已擺脫當地封控影響的谷底，第3季營收較前季成長151%，對比去年年減幅度已收窄回升。