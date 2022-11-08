宜蘭縣民進黨羅東鎮長候選人黃適超今（8日）召開「錯誤的政策比貪汙更可怕」記者會，指羅東鎮公所遷不遷建，不是鎮長吳秋齡一個人說了算，不要一意孤行把公所留在原地；吳秋齡競辦回應，公所原地重建當然不是一個人說了算，更不是由一個外來政客指指點點濫用輿論批評，批黃大言不慚、強詞奪理。

黃適超針對鎮公所要不要遷建「機六」，提出商圈發展、搬遷費用、交通影響、經費評估、經濟效益、城市願景及整體規畫6個面向比較；黃表示，吳秋齡聲稱有開過公聽會詢求鎮民意見，可據了解那是她面片之詞，根本沒有公聽會，只有她假藉舉辦鎮政說明會時強渡關山的報告，鎮民完全沒有參與討論的機會。

黃適超說，羅東歷任鎮長都表示鎮公所如遷出，才能促進經濟繁榮，最好的範例就是縣政府遷出，商場進駐後，宜蘭市的經濟發展加速；而羅東鎮的行政建築，地政、戶政、警察局、消防局等都將遷至第二行政中心，唯獨吳秋齡堅持將公所留在市區，不僅阻礙發展，若以後要搬遷還會浪費10幾億人民納稅錢。

吳秋齡競辦回應，公所原地重建當然不是一個人說了算，更不是由一個外來政客指指點點濫用輿論批評，質問羅東的市中心精華區為什麼不能提供給鎮民使用，以創造更多元、更好的生活環境空間；指黃適超大言不慚、強詞奪理。

吳秋齡競辦表示，宜蘭市產才被爆賤賣土地，讓人擔心如果有人坐上鎮長大位，是否複製該模式賤賣鎮產，真的讓人難以想像！羅東鎮民要一個五結的政客來賣多的土地嗎？

更質疑依照黃適超發表的言論，如按區段徵收「機六」土地預定進度，2025年需籌措6.25億元購地款，錢從何來？且從土地議價、徵收到點交，計畫順利2030年方完成土地點交後的地目變更、設計審查等工作曠日廢時，嚴重影響羅東整體發展，問黃有幾個8年。