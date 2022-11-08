民眾常會在家中就地燃燒落下或修剪後的樹枝葉、殘花殘草，甚至還夾雜垃圾，造成煙霧瀰漫、異味飄散，造成空氣汙染，可罰款1200元到10萬元，台東縣環保局今年1到10月已查獲49起，行為人8件受裁罰，合計罰鍰1萬200元。

台東縣環保局表示，部分民眾會貪圖方便就地焚燒樹枝葉，甚至還夾雜垃圾，造成煙霧瀰漫、異味飄散，不但破壞空氣品質，也會影響自己與他人健康，而且是違反空氣汙染防制法的行為，可罰款1200元到10萬元。

環保局統計，今年1月至10月，受理露天燃燒造成空氣汙染的陳情案件計187件，實際查獲有92件，其中屬燃燒植物殘體計49件，查獲的行為人裁罰8件，合計罰鍰1萬200元。

環保局指出，露天焚燒植物殘體，會產生異味及煙霧、PM2.5、二氧化碳等空氣汙染物，也直接影響社區周遭空氣品質，若稍有不慎，引發火災或影響行車視線而導致交通事故的發生，提醒民眾千萬不要心存僥倖，忽視露天燃燒行為的害處。

環保局呼籲，民眾可將植物殘體就地破碎掩埋做堆肥，或與垃圾交給清潔隊清運，千萬別焚燒，一起守護台東的好空氣。如果發現露天燃燒的情事，請撥免費專線0800-066-666、環保局電話（089）221999，或透過手機APP公害報報、公害污染陳情網路受理系統等管道陳情，環保局24小時全年無休受理。