教育部體育署8日舉辦「運動企業」認證標章授獎典禮，台積電、中國信託、台灣迪卡儂、信義房屋等知名企業均獲肯定。信義房屋此次已是第三度獲頒運動企業認證，公司內部擁有多元的常態性運動社團，並首創彈性福利「信福幣」，鼓勵員工在外購買運動器材及課程，成為名符其實的「熱血運動企業」！

今年獲頒認證的企業是歷年新高的118家，出席頒獎典禮的副總統賴清德致詞時感謝118家企業，他也強調，「運動企業」認證標章推動已經第七年，累計接近600家企業參與、受惠員工超過106萬人，這個政策一方面是希望落實「體育即國力」的目標，也希望透過公私協力，照顧員工、盡企業責任。

賴清德更以過去臨床看門診的經驗提醒，根據國健署資料，台灣人平均餘命超過80歲，但臥病在床、坐輪椅等不健康年數佔10%，兩者之間差距如何縮短，最好、最健康的方式就是從年輕到退休，都有一項適合自己的運動習慣。

而信義房屋繼2017、2019年連兩屆獲頒「運動企業」標章，該認證延長為3年後，今年仍獲頒認證。信義房屋倫理長暨人資長楊百川表示，信義房屋重視以人為本、先義後利、正向思考的企業理念，但「理念」本身其實也是一種規範，對同仁難免會產生壓力，透過鼓勵同仁運動，能夠鍛鍊承載理念所需的體能及生心理韌性。因此，在疫情前，信義房屋就有許多運動社團，後來全球爆發疫情，仍能透過彈性福利的「信福幣」，鼓勵同仁上運動課、購買運動器材，希望同仁透過一起拚戰、同樂，讓「好工作」，也成為每個人的「好生活」。

作為一家全台擁有近5000員工的大型企業，如何實質鼓勵員工培養運動習慣，進而打造「好工作、好生活」？信義房屋目前擁有超過10個常態運作的運動社團，包括羽球、籃球、登山、壘球、排球、瑜珈、生存遊戲、核心肌群訓練等多元項目，全都是員工自發成立，公司則會每季提供補助；疫情爆發前，每年也都會舉辦運動競賽，廣邀全台員工組隊參加，即便疫情期間，部分課程也改為線上形式持續進行。總計過去3年，信義房屋在內部運動相關課程或活動的經費支出，就佔了公司營收1%以上。

福利方面，信義房屋也砸重本鼓勵員工多運動、享健康！2019年推出的「信福幣」制度，提供員工每人每年1萬枚信福幣，如果用來支付運動課程、購買運動器材等費用，可發揮1.5萬元新台幣的作用。