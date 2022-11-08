許多人深受夜尿困擾，導致晚上睡不好、白天精神耗弱，對此，台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩在臉書PO文表示，夜尿的重要病因之一是失眠，若想改善失眠，飲食上則可多補充色胺酸、維生素B群、鎂、鈣質等營養素。

戴定恩指出，現代社會壓力大、刺激多，許多人都有失眠的煩惱，即使到了睡覺時間，卻總在床上翻來覆去睡不著，不妨多補充以下4種營養素。

首先是「色胺酸」，它能調節血清素，幫助放鬆心情，減緩神經活動、引發睡意，而香蕉富含色胺酸，是不錯的選擇。

其次是「維生素B群」，有助於穩定神經，幫助入睡，飲食上可多食用深綠色蔬菜、蛋、肉、魚等。

第三是「鎂」，能穩定神經和肌肉，含鎂的食物則包括堅果、豆類、牛奶、全榖雜糧、深綠蔬菜。

第四是「鈣質」，能幫助大腦轉化胺基酸變成色胺酸，進而協助入睡，食物方面可多攝取牛奶、豆干、黑芝麻、海帶、紫菜、芥藍菜等。

不過戴定恩也提醒，雖然多數失眠患者可藉由治療改善，但若是症狀難以緩解，務必諮詢專業醫師建議。