民進黨劉建國（左一）邀吳怡農（左二）到虎尾鎮掃街，搶攻大票倉虎尾地區選票。（劉建國競選總部提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣長選舉，國民黨張麗善8日前往褒忠鄉，訴求「褒忠上場，多元產業發展加速前進」，強調上任後積極規畫褒忠產業園區的設立，目前已完成農地變更使用說明書送農委會審查。民進黨劉建國則邀前民進黨台北市黨部主委吳怡農到虎尾鎮掃街，搶攻大票倉虎尾地區選票。

尋求連任的張麗善表示，身為褒忠的媳婦，非常珍惜鄉親的支持，沒有讓褒忠鄉漏氣。在產業規畫部分，為了充分活化雲林的土地，上任後積極規畫褒忠產業園區，面積有270公頃，未來會朝向農業機械製造、農畜產品加工、科技創新發展等領域進行招商引資。

張麗善說，農產業方面，雲林縣政府輔導褒忠鄉生菜農業經營專區，串聯鄉公所與農會，設立「褒忠美生菜農業經營專區」，希望藉此提升專區核心作物的品質、提高競爭力，並調節產期，增加通路與契作，有效保障並穩定農民朋友的收入。

張麗善指出，傳奇歌后鄧麗君出生地就在褒忠鄉，鄉內設有鄧麗君出生地紀念園區。她上任後，訂定鄧麗君小姐的出生日1月29日為雲林縣的「鄧麗君日」，未來將持續爭取文化部文化創生的相關經費，打造鄧麗君形象IP成雲林縣及褒忠鄉的觀光文化亮點。

劉建國則邀吳怡農到虎尾鎮掃街，搶攻大票倉虎尾地區選票。政壇人士分析，虎尾鎮為雲林縣人口數第2的鄉鎮，約7萬人，本屆縣長選舉，張麗善在虎尾大贏6900餘票，因此劉陣營全力經營虎尾鎮，力圖逆轉勝。