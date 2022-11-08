丘姓男子與女友相約住處翻雲覆雨、一晚3次，事後卻遭到女友提起性侵告訴，他向法官強調，過程中皆未違反對方意願，未料事後她竟說當天很不高興，原因是事後僅拿到1000元，太少了！法官審酌雙方證實，一審判決丘男無罪，可上訴。

丘男在司法審理過程對於當晚與女方發生3次關係坦承不諱，但強調，從開始到結束，她都沒有說她不要；發生這3件事情後，女方要回家時有給她1000元，是隔了幾天後，雙方又約在汽車旅館約會時，女生才說不高興、要提告，原因竟是只有拿1000元，太少了。

法官發現，女子前後說詞反覆，對於遭侵害次數為何？有無以言詞表示不願發生性行為等情事，前後證述不一；且第一次性行為後2人曾外出購物，以一般經驗應該會伺機對外求救、報警處理，或至少因遭性侵後，不會繼續留滯對方住處過夜。

且女方在偵訊時曾談到，與男子發生這3次關係時已非男女朋友，「當時給錢是性關係的對價，還是男女朋友幫助，我覺得都有」。因此法官審酌後認為，證據不足以證明丘男有強制性交犯罪事實，一審判決無罪。

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