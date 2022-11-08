新北市永和一名「唐寶寶」（唐氏症患者）4日到炸物店買40元炸物，因沒帶錢遭王姓老闆咆哮、報警，引來網友群起撻伐，大量惡意訊息灌爆王姓老闆的臉書、手機，事隔兩天就傳出老闆精神狀況不佳，服用鎮定劑的消息。沒想到稍早又有網友曬出對話截圖，「王老闆凌晨想不開」，希望大家公審前請先給對方時間處理說明。

唐寶寶的爸爸5日在臉書社團「我是永和人」發文，說明唐寶寶買炸物的始末，不過今日稍早有網友在貼文底下留言：「住永和朋友傳來給我的，炸雞店老闆昨晚想不開，目前人平安，只希望大家在公審前請先給對方時間處理說明」。而從截圖中的大頭貼可見，訊息來源就是6日替王老闆在臉書發布聲明的女網友。

40元炸物事件不斷延燒，今（8）日稍早驚傳王老闆「凌晨想不開」的消息。（圖／翻攝自Facebook／我是永和人）

6日這名女網友在臉書社團《爆料公社》發文透露，炸滷店王老闆在事件爆發後，2天沒吃沒睡，精神狀況相當不好，已經就醫服用鎮定劑，因此她代王老闆發出聲明。

聲明指出，「此次事件的發生，實際有著不一樣的順序與內容，需要澄清與過程原委說明」。事件發生以來，兩支手機皆有數百通來電，再加上被網友肉搜、公審等，王老闆說：「我目前還能活著，也已身心俱疲，我真的不希望我的父母為了我流淚」。

王老闆表示，自己是有正常思維的人，在法治的正規社會裡，不至於對身心有礙者欺侮霸凌，強調：「這不是人性的正常行為」，而他並不怪罪絕大部分真心善良、希望這社會有愛的正義網友，但同時王老闆也央求，「希望少數幾位網民們，不要有對他人生命過激的恐嚇字眼，好不好？」

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