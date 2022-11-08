中國國產C919大型客機，首度在珠海航展進行飛行展示；製造商、中國商飛在今日舉行的航展上，與多家飛機租賃公司簽署330架客機的確認訂單協議，其中包括300架C919和30架ARJ21飛機。

早前中國商飛已與東航簽署5架C919客機合約，首架下月交付，其餘4架計劃明年付運。 東航在接收飛機後，將按相關要求完成運行合格審定，再投入商業載客運行。

中國商飛發布今後20年的預測年報，預測到2041年，全球客機機隊規模將超過4.7萬架，超過4.2萬架新機交付，用於替代和支持機隊的發展。中國航空市場未來20年，將接收超過9000架噴氣客機，到2041年，中國機隊規模將超過1萬架，佔全球客機機隊2成1，中國航空市場將成為全球最大的航空市場。

C919是中國第一款按照國際通行適航標準自行研製的噴氣式大型民航客機，有158至192個座位，最大航程達5555公里。C919在航展前，已接獲來自28個客戶的訂單，合共815架。