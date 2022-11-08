又來到四年一度的世界盃足球賽將在11月於卡達舉行，而以足球為主題的電影《放牛班足球隊》講述非比尋常的修女「瑪莉娜」，被分配到鄉下的放牛班教書，孩子們想盡辦法逼退她。她卻突發奇想組建校園足球隊，讓不愛讀書的孩子找到生活重心，從不被看好到最終踢入全國比賽的歷程。

《放牛班足球隊》故事取材自西班牙球星瓦爾多（Valmiro Lopes Rocha）的真實人生經歷。有次瓦爾多在比賽時舉起球衣慶祝進球，球衣寫著「謝謝一切，瑪莉娜修女」，此舉吸引了導演的注意，於是製作團隊花了半個月時間採訪瓦爾多，暢聊他的過往孩提生活，與改變他人生的關鍵故事。

瓦爾多講述他在育幼院的童年，以及修女如何在沒有資源的情況下，將雜亂的空地變成不可思議的足球場，修女個性充滿幽默，時常激勵孩子們，傳授價值觀和勇氣，也對「家」的概念重新塑造，什麼才是「真正的家庭」，充滿血緣關係的親人，還是陪在身旁的友人，而這也正是電影想傳達的核心價值。

該片獲選西班牙馬拉加電影節（Málaga）正式競賽作品，並在2022聖塞瓦斯蒂安國際電影節入選西班牙製造單元。在西班牙上映時，蟬聯4周票房榜TOP10。《放牛班足球隊》將於25日正式在台灣上映。