高雄市立聯合醫院中醫科主任戴滋慧表示，戒菸計畫執行至2023年，預計招募100名參與戒菸計畫民眾，提供3個月的涼煙茶及後續追蹤服務。（高市聯合醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

55歲洪先生是菸齡30多年的老菸槍，每天一包菸起跳，原本就有高血壓的慢性病史的他時常咳嗽有痰、聲音沙啞，激烈運動後呼吸急促，就醫檢查發現支氣管擴張和慢性阻塞，被醫師警告血管已硬化需戒菸，但屢屢失敗。他到高雄市立聯合醫院接受中醫戒菸治療，靠「涼煙茶」有效降低菸癮，改善健康問題，現在還計畫要挑戰百岳。

高雄市立聯合醫院中醫科主任戴滋慧表示，涼煙茶含有魚腥草、桑葉、刺五加和甘草等四味，都是可護肺潤喉中藥材。其中魚腥草可以清肺化痰、減少肺部慢性發炎，桑葉可清肝明目、潤肺止咳，甘草可以益氣補中、清熱去痰與止咳，改善肺部阻塞問題，刺五加則可以補肺氣、清痰潤喉，提升呼吸道免疫力，

戴滋慧指出，戒菸期最常見煩躁不適感與菸癮不斷復發的慾望，但經由目前中醫門診計畫統計，8成菸癮患者皆可經由涼煙茶有效降低吸菸支數。該計畫執行至2023年，預計招募100名參與戒菸計畫民眾，提供3個月的涼煙茶及後續追蹤服務。

除了降低菸癮之外，涼煙茶更可緩解因冬季空污嚴重或新冠肺炎病毒感染後，民眾常有喉嚨癢、咳嗽不容易痊癒的問題。戴滋慧表示，這種咳嗽的型態為痰少或無痰，但喉嚨總是覺得有異物感，不自覺需要咳嗽好幾聲來緩解不舒服，如此反覆甚至長達好幾個月，從中醫病理來看，這是風熱侵肺餘毒未除的現象，可飲用涼煙茶來疏散風邪餘熱、潤肺止咳，進一步提升肺部免疫力，預防再次感染發生。

院方表示，有需求的民眾可先來電了解戒菸計畫內容，經醫師門診實際評估後，才能決定是否能參與該計畫。

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