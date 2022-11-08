民進黨台北市長候選人陳時中爭議不斷，近日被爆出「牽時萬摟」鹹豬手畫面，聲稱是「抹黑」等理由。媒體人張禹宣今(8日)在臉書發文強調，民進黨在台北市依舊是要回歸到「信者恆信」的基本盤遊戲，算盤是將選票無限逼近4成，衝高自己佔比的投票率，優勢在於比起討厭藍營當選，更恨的是陳時中沒選上，確保陳時中穩定拿下58萬票，剩下的希望放在黃珊珊身上，只要拉扯超過藍營內部的2成就有勝算。

「陳時中被爆出『牽時萬摟』後，就已經打算用這個策略開到終點。」張禹宣表示，或許你會認為，照片鐵證如山陳時中卻聲稱「抹黑」很扯，甚至對於李女士「被道歉」感到憤怒，覺得陳時中說是因為「辯論太好被攻擊」很荒唐，因為這些話都不是說給你聽的，是給死忠仔聽的。只要陳時中給得出理由，支持者就有辦法自我催眠，但這次確實是歷屆選舉以來，是非黑白最過於模糊的一次，但這些人夠陳時中當選嗎？

張禹宣指出，按過去統計配合最新民調，泛藍的支持者佔台北市約5成5，泛綠則是4成5，這也解釋了民進黨在台北市為何屢戰屢敗。但從柯文哲加入後，特別的點在於，真正不投藍綠的「中間」選民大約只佔10％，其餘的都是由淺藍淺綠游離而來，最大值剛好佔各黨支持者的20％，而民進黨的打算只在乎無限壓縮這剩餘的20％。

若以過去單純藍綠對決為基數，郝龍斌的80萬票來說，佔的比分是5成5，必須扣除掉已經徹底轉向民眾黨的5％，在將近5成的狀況下，按照最新一次民調的游離數，只剩下將近10％(黨內)，換言之蔣萬安最少也能拿下4成5的選票，也就是蔡正元最低估計的65萬票。

張禹宣強調，而民進黨的算盤，則是將選票無限逼近4成，既然結構固定，唯一的辦法就是衝高自己佔比的投票率。而民進黨的優勢在於，支持者的傾向比起「討厭讓藍營當選」，更恨的是「陳時中沒選上」(民調)，與國民黨支持者完全相反，確保陳時中穩定拿下58萬票，剩下的希望就放在黃珊珊身上，只要黃珊珊拉扯超過藍營內部的2成就有勝算。

諷刺的是，過去最極力爭取中間選民與青年票的民進黨，這回卻基於算計完全棄守，只打算靠死忠長輩一決勝負，不斷拋出反智的愚民言論鞏固基本盤，不管有沒有贏得選舉，後續跟上的反作用力，勢必也會讓民進黨付出代價。