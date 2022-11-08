台中市議員張耀中促市府應正視youbike1.0及2.0無法兼容的問題並改善。（張耀中提供／張亦惠台中傳真）

台中市政府2020年啟動「iBike倍增計畫」，將系統全面升級YouBike2.0，市議員張耀中表示，接獲民眾陳情1.0及2.0系統無法兼容，時常導致「借車無處還」狀況，呼籲市府應該立即與廠商協商解決「無法兼容」問題，如果確實無法解決，則應全面廢除1.0，改為2.0，以方便民眾使用。交通局則回應，已完成階段性改善。

張耀中說，日前接獲民眾陳情，表示兩版本單車系統不兼容，常導致借了車卻無處可還的窘境，他的好友前立委何敏豪也曾向他投訴，有次在捷運南屯站租借1.0系統的車，到目的地後卻找不到1.0站還車，不斷尋找後終於找到可停的站，但又要多花計程車錢才能回到目的地。

張耀中表示，南屯、西屯、東區1.0及2.0設站密度比例，普遍約1比2.5，而南屯捷運站作為地方交通樞紐，周邊3公里範圍內，比例卻是1比2.1，2.0站點明顯較少，對人口密度高的南屯區來說相對不便。

張耀中呼籲，台中市政府應該正視此問題，立即連絡廠商尋求解決之道，若真的已經無法改善，則建議全面廢除iBike1.0，改為YouBike2.0，以提高市民租借車輛意願。

交通局回應指出，台中市目前既有iBike1.0站位皆已升級完成並與YouBike2.0共站，已階段性解決系統不相容問題；另1.0涉及公有財產相關規定，交通局將逐步進行汰換升級，經市府積極宣導，目前大多數民眾已使用習慣。

交通局指出，台中市自2020年底啟動「iBike倍增計畫」，全面升級系統為「YouBike2.0」，並再新增1000站，未來將有1329站2.0租賃站點，並已優先於軌道運輸、大專院校高中職、公車熱點、商圈等熱門站位周邊設置，採取區域性設站方式，並已朝山、海、屯區規畫設站，完善公共運輸系統，截至8日為止已完成1225站建置營運。