警方將羅姓車手與曾姓收水手一併移送台南地檢署偵辦。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市1名退休教師，日前遭到詐騙集團以帳戶凍結的假檢警「老哏」方式詐騙，被害人竟配合歹徒，分10多次到銀行提領800萬元，交付「20多歲的檢察官」，直到好友發現不對勁報警，警方日前在歹徒再上門取款時，一舉逮獲羅姓車手與曾姓收水手2人，但老翁的800萬元已討不回。

67歲的老翁是個退休老師，退休後獨居在家，日前接到詐騙電話，歹徒佯稱他的帳戶遭凍結，必須趕緊提款面交給檢察官保存，他竟信以為真，配合詐騙集團的說詞，分10多次到銀行提領款項交付對方，因為每次提領金額不大，且以處理家中事情作為提領理由，成功未引起櫃員注意，共被騙走800萬元。

直到老翁最近與好友聯繫，提到金錢問題，好友才發現不對勁，近日帶著他到警局報案。警方要老翁再與對方聯繫，以再交付140萬元為由，騙出車手取款。

23歲的羅姓車手假冒檢察官，日前與老翁相約交款，早已埋伏現場的警方等他出現隨即逮人，再循線逮獲上一層的詐騙成員曾姓收水手。兩人依照詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。

雖然保住老翁的140萬元，但日前交付的金額已取不回，老翁在警局應訊時雖然情緒未見劇烈起伏，但神情落寞，開心不起來。

警方強調，檢警單位不會隨意凍結民眾帳戶，更不會指派人員向民眾收取帳戶現金，此案雖然偵破，被害人受騙幾乎付出所有的退休金，代價巨大，已安撫老翁並叮囑家人多加關心。