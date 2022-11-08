世界不動產聯盟台灣分會理事長張麗莉指出，歷經多年奔走，今年如願正名為Taiwan，並在南韓、新加坡競爭下，順利取得主辦權。（柯宗緯攝）

「第41屆世界不動產聯盟全球領袖高峰會」今年12月6日至9日將移師台灣高雄舉行，已有來自世界各地30個分會、全球200位菁英不動產界專業人士報名。該聯盟台灣分會長理事長張麗莉今（8）日透露，2004年我國參加的單位名稱被迫改為「Chinese Taiwan」，歷經多年奔走，今年如願正名為Taiwan，並在南韓、新加坡競爭下，順利取得主辦權。

今天宣傳記者會，包括中華民國不動產協進會暨世界不動產聯盟台灣分會理事長張麗莉、高市副市長林欽榮、高雄市不動產商業同業公會理事長陸炤廷、大高雄不動產高業同業公會理事長洪光佐，高雄建築經營協會理事長呂萬卿等龍頭與會，期待高雄在此次高峰會，被世界看見城市的躍進與轉變。

張麗莉談到，爭取主辦權過程中的辛酸苦楚，過去高峰會曾在多國舉行，如2017年在希臘雅典等國際大城市舉辦，在2019年參加比利時根特會議後，她回國就開始積極爭取辦理，在與南韓、新加坡等國家激烈競爭後，台灣取得今年在高雄市的主辦權。

張麗莉也透露一段故事，她說，我國參加的單位名稱原本叫做Taiwan R.O.C，「但2004年我們被改為Chinse Taiwan，這是我們心中的痛」，後來在她積極奔走，這次才得以Taiwan名義申辦，如今即將舉行又面臨疫情考驗，心中百感交集。

林欽榮指出，因新冠肺炎疫情關係，此次高峰會為疫情解封後，首次在高雄市舉辦大型國際不動產會議，非常珍惜也重視這次高峰會。過去高雄市的建築物一直在積蓄城市的能量，累積城市建設的實力，即將在12月6日就讓高雄市可以與世界對話，推廣高雄建設計畫、亞洲新灣區及不動產開發相關成果，行銷高雄厝的建設品牌，並強化高雄在國際間之形象地位。

「第41屆世界不動產聯盟全球領袖高峰會」也規畫建築美學深度參訪（Study Tours）、歡迎酒會 （Welcome Reception)、文化之夜（Culture Night）、專業參訪、社交之旅及晚宴（Study＆ Social Tours with Dinner），以及國際建築獎頒獎典禮暨惜別晚宴（International Architecture Awards Ceremony＆ Farewell Dinner）等，盼透過在地文化、創意與建築展現出台灣的地方意識，同時讓台灣建築形象走出世界觀。