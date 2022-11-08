國立故宮博物院3件國寶瓷器破損，引起外界關注，故宮院長吳密察今證實，故宮院內光是瓷器類的文物，歷年來就有359件修復紀錄，其中破損成碎片的文物至少就有250件；行政院長蘇貞昌強調，台灣在愛好和平、重視文物的方面「遠勝於其他國家」。

立法院院會今邀請行政院長蘇貞昌率內閣部會首長進行施政總質詢，無黨籍立委黃國書質詢時指出，故宮近期有3件文物破損，一件確定是人為造成，另兩件破損的原因跟時間都不明根據他調故宮資料發現，歷來破損事件多有，發現故宮器物類文物修復紀錄達359件，詢問有無進一步了解破損原因？

吳密察表示，現在看到359件修復，是從修復室的修復紀錄而來統計，359件是靠著修復紀錄，最近放進資料庫結果出來，修復有嚴重、有輕微，破損的時間可以最往前到1973年，現在正在一件一件的對，所以必須要了解原因，強調「2個月內會給大家交代」。

「破損也不是這次才有」蘇貞昌表示，1973年故宮就成立修復室，可見當年就有破損，已有修復必要，從當時到現在已有359件破損，可見有為政治或選舉目的，故意把這次事件無限上綱，說吳密察如何顯然不當。

蘇貞昌指出，故宮文物屬於人類遺產的東西，現在我國要努力把它保管」，並且好好展覽，沒有什麼歸還問題，也希望全人類都是愛好和平、重視文物，台灣遠勝於其他國家。

黃國書也提及，現在有人主張故宮文物如果保管不好，不如還給中國？蘇貞昌認為，文物是屬於人類遺產，故宮文物眾多，我國歷來都妥慎保管，而且定期展覽、供人檢視，從這次的事件看到人為疏失，應當咎責。