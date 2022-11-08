民進黨新北市長候選人林佳龍挨批，透過計程車司機張貼宣傳廣告貼紙是「新型態賄選」，對此林佳龍說，競辦已經說得很清楚，競選團隊是簽契約買廣告，是有心人士刻意假造影片抹黑，將會對造謠、傳播者提告；另新北市長侯友宜選辦質疑他被坑錢，已不是第一次被騙，林佳龍也強調，這是沒有發生的事情。

新北市議員候選人葉元之、林鼎超今舉行記者會，質疑網路流傳的影片中，提到車子不用貼廣告就能領200到500，根本是新型態賄選，要求林佳龍解釋清楚；他們更說，就算是真的廣告，林佳龍辦公室發包75萬廣告費，卻被中間人抽走50萬，這樣新北市民放心把市政交給林嗎？

林佳龍今天下午前往中和車隊掃街前受訪時表示，競辦今天已經召開記者會，對於不實指控會提告，因為這是有契約、要依約辦事。他也懷疑，是否有人刻意假造影片，想透過抹黑來影響選舉。

另外林佳龍挨批「被坑錢不是第一次」，林佳龍則說，這就是契約行為，所以要依照合約辦理，中間有問題會要求對方負起責任，至於侯辦提的其他事件，都是沒有發生的事情。