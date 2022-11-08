雲林縣府3年來以市地重劃催生延宕40年的斗南鎮小東工業區，今年4月竣工啟用、7月標售土地，買氣旺盛儼然斗南新都心，縣府除斥資6億元在重劃區內興建「斗南小東休閒娛樂中心」，打造為中台灣的新消費地標，國際獅子會也挹注1200萬元打造草原公園捐贈給縣府，使之好上加好。

緊鄰斗南交流道的小東市地重劃區45.68公頃，開發規模為6.5億元，以低汙染工業發展為主，將創造2500個就業機會，促進地方的經濟繁榮。

斗南鎮立游泳池拆除後，鎮民缺少運動休閒空間，在地方民意強烈呼求下，縣府斥資6億元興建一處休閒娛樂中心，帶動斗南鎮的生活品質，將有室內外泳池、商店街、社區教室、宴會廳等。

縣長張麗善表示，「斗南小東休閒娛樂中心」樓地板面積約1萬平方公尺，可望成為雲林縣新興生活圈，也有彰雲嘉投新消費地標的潛力，也帶動周遭都市發展的效益。

國際獅子會針對雲林縣公共場域提出紀念公園規畫，決定於小東休閒娛樂中心打造雲林縣第一座獅子紀念公園（目前的草原公園），打造美學舒適城市生活為目標，公園占地約1200坪，將挹注1200萬元建置經費。

國際獅子會300-D1區總監施松吉表示，公園內將建置獅子林區、勇氣大道、奇幻步道、休憩平台、彩虹步道、獅子家庭主題石雕、獅子公園故事碑、陽光草坪、入口主題石雕、兒童遊樂設施等，提供給民眾休閒的地方，也會有夜間燈光照明設備，預計4個月內完工。

該公園竣工後捐贈給雲林縣政府，依據「雲林縣公園管理自治條例」，後續由斗南公所維護管理。