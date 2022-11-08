「魔獸」霍華（Dwight Howard）8日確定加盟T1聯盟桃園永豐雲豹職業籃球隊，引起國內籃壇震撼，雲豹球團總經理蘇翊傑透露邀請霍華來台經過，也提到霍華相當親切，沒有提出太多特別條件。

蘇翊傑表示：「會找他（霍華）來，是一種期待，我們一直想要邀請一位NBA頂級球星來，當我提出想法時，球團高層舉雙手贊成，也全力支持，所以我們就放手去做了。」

獲得球團支持後，蘇翊傑抱著試試看的心情努力，經過近2個月溝通終於得到霍華首肯，「其實過程中最困難的地方，是我們不確定霍華有沒有意願來台灣打球，雖然他不是第一次來，但畢竟是生涯第一次到美國以外的地方打職業賽，還好我在與他溝通過程中，他透露能來台灣打球很新鮮，而且也不陌生，這時我心裡才真正確定『魔獸』真的要來了。」

蘇翊傑並說，在雙方討論過程中，感覺到霍華真的很謙虛又很有親和力，除了要求住在較為舒適的公寓外，幾乎沒有其它特別條件，就連吃飯都是自己處理，相關訓練則是完全配合球隊。

蘇翊傑笑說：「他（霍華）真的是超級巨星，就是期待他趕快來。說真的，我想都沒想過會有這麼一點，畢竟以前看他比賽時，真的就是一直有那種『哇嗚！Oh my God』的感覺，現在我們竟然要成為隊友了。」