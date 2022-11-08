【情境圖】Aesop 線香系列。（Aesop提供）

【情境圖】2022年度禮盒《詩意之所》。（Aesop提供）

文青保養Aesop 2022-23 年禮盒系列《詩意之所》秉承了品牌的設計理念，以不同概念店的店裝作為禮盒包裝設計。

這系列的季節禮盒將於11月1日發佈，講述當地文化與社區連結的故事——為了實現這場對話，Aesop採用精心製作、富有巧思的方式融入多間店舖及其社區文化的風俗特色，每款禮盒收入多款相互搭配的產品，跨越時區和地域的限制，為送禮者傳達心意。 每款禮盒皆採用以100％回收紙漿製作的紙盒包裝。緊密包覆的可回收袖套上印製每間店鋪的建築設計介紹，以及風趣的當地語言對話，呈現禮盒靈感的城市特色。《詩意之所》禮盒系列特別適合喜愛建築設計的創作者，以及嚮往不同文化風景的人士。

Aesop 紫記線香、蜻蛉線香、更級線香，為喜愛的室內空間注入跳脫傳統的多層次 Aesop 香調氣息。點燃線香，細緻煙絲逐漸佈滿空間，讓香氣徘徊縈繞於感官。

青銅線香座的寧靜曲線，可為任何空間、壁爐或書架增添細微低調的莊嚴美學，提供線香所帶來的安謐享受。德國製造，由實心青銅精心鑄成；隨著時間推移，將呈現獨一無二的自然光澤；繼 Aesop 黃銅薰香座後，成為品牌家居系列的第二款設計配件，青銅線香座收藏於精心保護的回收紙盒裝，目前只在限定店舖販售，Aesop忠孝概念店、Aesop大安概念店、Aesop南西概念店、Aesop永康概念店與Aesop.com限定販售。