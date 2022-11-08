農業和製藥公司拜耳(Bayer)周二公布優於預期的季度業績，該公司除草劑的需求暴增，彌補了中風預防藥Xarelto銷售下跌的影響。

該德國公司在聲明中說，第三季調整後息稅折舊攤銷前獲利(EBITDA)成長17.3%，為24.5億歐元，高於分析師平均預估的23.1億歐元。

拜耳表示，今年八月公佈的財測展望仍然有效，拜耳多年前在收購孟山都時，同時併入了一些致癌除草劑，因此拜耳也面臨訴訟成本。

拜耳說，根據6月30日的匯率，今年調整後EBITDA目標為130億歐元，高於2021年的112億歐元。

由於強勁的除草劑業務，抵銷了玉米和大豆種子銷售疲軟的影響。經調整後，農業科學部門的EBITDA成長33.5%，達到6.29億歐元，超過市場預期的5.89億歐元。

暢銷藥物Xaretto在第三季銷售減少6.2%，為11.1億歐元，略低於市場預期；主因為中國銷售下跌，以及巴西專利保護的損失。

抗盲治療藥Eylea的營收增加6.3%，來到8.11億歐元。

拜耳在周二早盤仍下跌2.6%。