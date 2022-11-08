TikTok短影音平台擁有將近70萬粉絲的法國辣妹網紅芭賓克絲（Polska Babinks），日前與女性友人到巴黎一家餐廳用餐時被老闆拒絕，原因是她們的衣著「不適當」。她當天穿著低胸上衣，稱是因為自己露出「乳溝」而被拒絕。她後續回去找老闆理論，並且錄下理論過程、公布上網，結果網友們及多名法國公眾人物反而力挺老闆，認為老闆有權利拒絕客人，芭賓克絲應該學會尊重。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，法國辣妹網紅芭賓克絲1日與女性友人前往巴黎一家餐廳用餐，結果在門口時就被老闆以「穿著不適當」為由擋下來，不讓她們進去。

TikTok star Polska Babinks thought she would shame a Paris restaurant owner who denied her service over her cleavage. The plan has backfired: https://t.co/AQ7muGc9B0 — OutKick (@Outkick) November 4, 2022

當天芭賓克絲穿著粉色低胸上衣及粉色迷你裙，友人則穿著緊身黑色上衣及褲子。

芭賓克絲原本離開了，後來又折返，希望拍下老闆的反應。畫面顯示老闆告訴她們「穿著不適當」，芭賓克絲則在影片中向粉絲解釋，自己和友人因為「乳溝」而被拒絕進入餐廳。

她在影片標題寫下「乳溝=沒有餐廳」，影片公開至今已經吸引超過400萬人次觀看，她後續又貼出2則相關影片，也分別有86萬、65萬人次觀看。

《每日郵報》指出，芭賓克絲的遭遇引發法國公眾人物們激烈討論女性該如何穿著，而且多數人反而力挺餐廳老闆，包括法國電視主持人卡斯塔爾迪（Benjamin Castaldi）、專欄作家莫蘿（Danielle Moreau）、製作人根頓（Guillaume Genton）等人都說同情老闆，認為老闆有權利拒絕客人。

卡斯塔爾迪寫道：「醜聞在哪裡？他只是不想要他的餐廳裡有人露奶。」莫蘿說：「這不是女性主義抗爭！很少有女性在妳身上看到她們自己。」根頓則毒蛇回應，很少看到有人像她這麼「蠢」的。

網友們也不挺芭賓克絲，有人留言：「這可以理解，妳必須對客人及餐廳保持最基本的尊重。」另一名網友留言說，在這件爭議後，餐廳的Google評分反而從3顆星飆到4.5顆星。