台中一名叔叔趁就讀國小的小姪女放假回阿嬤家時，多次利用女童深夜時睡覺進入其房間，將手伸進她的內褲撫摸下體，女童因害怕選擇長期隱忍，事後將寫有「老師我被性ㄙㄠ ㄖㄠˇ」的字條交給班導，事情才曝光，法院考量男子已與家屬達成和解，減刑後判其有期徒刑2年，緩刑5年，可上訴。

據判決書指出，男子為女童之叔叔，女童父母離婚後，放假時爾偶會回祖父母家，而男子則與女童祖父母同住；男子數次進入女童房間，趁女童熟睡而不知抗拒之際，將手伸入她的內褲內，以手不斷撫摸其生殖器，行猥褻得逞，因女童害怕而不敢有所反應，期間至少長達5分鐘才停手，女童也曾察覺遭撫摸而驚醒，男子才停手。

不僅如此，男子見女童坐在床上使用網路，遂上前坐在她旁邊聊天，竟在未取得女童明確同意之情形下，違反其意願，伸手隔著女童褲子來回撫摸其生殖器，事後因女童感覺不舒服起身走到房間衣櫃旁站著，男子才停手。

女童在今年1月3日上午，將手寫載有「老師我被性ㄙㄠ ㄖㄠˇ」文字之紙條，交給班導師反應，經學校通報後，事情才曝光。

男子於警詢、偵查中及審理期間，均坦承不諱，與證人證述一致，並有訪視紀錄表、暫時保護令、驗傷診斷書、手寫紙條等可佐；而女童於警詢時也明確指訴，「過程中她很害怕、很想趕快離開」。

法官考量，男子犯後自始至終均坦承犯行，於審理期間也已與女童及其家人達成和解，對方也願意給予從輕量刑及緩刑機會，法官依2個成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪，各判有期徒刑7月，依對未滿14歲之女子為加重猥褻罪，判有期徒刑1年6月，3罪應執行有期徒刑2年，緩刑5年，並應向公庫支付5萬元，提供80小時義務勞務及參加法治教育5場。