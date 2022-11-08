竹東鎮公所率新竹縣之先推出智慧停車系統，車輛停放好之後，系統直接將資訊上傳至後端，並有多元付款模式。（邱立雅攝）

竹東鎮擁有信義停車場及即將完工的仁愛停車場，共提供670個汽車車位，為進一步智慧化停車管理，竹東鎮建構與在地商圈共生的智慧停車系統，於東林路及圓環路邊停車格建置20組智慧停車柱，以及融合線上與線下服務的多元支付系統，民眾只要停車付費後，即可獲得隨機的合作店家優惠。

傳統路邊停車收費採人工巡視開單，常有開錯單、繳費不便、系統不即時、才剛停車就被開收費單等狀況，竹東鎮公所有鑑於此，攜手華碩智行與依德科技，設計出可彈性升級為電動車充電樁的智慧停車柱、智慧繳費亭，以及支援多元支付、店家數位優惠券的竹東停車幫幫忙APP。

竹東鎮公所指出，智慧停車柱可透過攝影鏡頭記錄車輛停放時間，並將資訊即時上傳至後台系統，未來民眾將車輛停放至裝有智慧停車柱停車格時，可前往公所櫃台繳納或是智慧繳費亭費用，或是下載竹東停車幫幫忙APP綁定信用卡繳費，再也不必持實體繳費單前往超商繳費。

此外，為了讓智慧停車系統營運結合商圈、店家導客，竹東鎮公所建構在地共生經濟的智慧生活圈生態系，邀請72個店家投入本次營運合作。竹東鎮公所指出，未來民眾只要停車繳納費用後，可獲得隨機發送的實體或虛擬的優惠券，民眾可持優惠券前往指定商家消費，享有消費優惠。

鎮長張順朋指出，這次領先大新竹地區，率先導入的智慧停車系統，希望經由停車與商圈、店家營運的密切整合以建立導客、引客機制，為店家帶來更多的生意，進而推動在地經濟的蓬勃發展。